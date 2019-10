Celtic - Lazio, Lennon (all.): “Non li temiamo, ma occhio a Immobile…”

Dopo il campionato, ecco l’Europa League. La Lazio il 24 ottobre volerà in Scozia per affrontare il Celtic. La squadra scozzese è già pronta per ospitare i capitolini, come si evince dalle parole del loro tecnico Neil Lennon: “Dobbiamo cercare di massimizzare il fattore campo, abbiamo fatto finora un buon percorso nel girone - si legge su scotsman.com - e abbiamo disputato una buona partita contro il Cluj. Spero che si possa fare qualcosa di più contro una formazione con migliore qualità. Sappiamo quale sarà l’atmosfera e possiamo avvantaggiarcene. Penso sempre che sia un grande vantaggio giocare sotto le luci del Celtic Park”.

LAZIO - “La Lazio ha Ciro Immobile che è un grande attaccante e sarà tenuto d’occhio, visto anche il bel gol che ha realizzato contro il Rennes. I biancocelesti hanno calciatori di qualità ma non li temiamo. Vogliamo fare un’altra prestazione ad alto ritmo come abbiamo fatto contro il Cluj in Europa League. Non come abbiamo fatto nello scontro diretto contro di loro durante le qualificazioni per la Champions League in cui abbiamo perso 4-3. Giocheremo contro una squadra di qualità, ma dobbiamo farlo a modo nostro. In Europa abbiamo una tradizione e vogliamo proteggerla e mandarla avanti. Forse dovremo adattarci alla Lazio, faremo le dovute analisi e vedremo come andrà”.

LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

STADIO LAZIO, LE PAROLE DI FRONGIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE