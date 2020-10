Lega Serie A, Dal Pino positivo al Covid-19: il presidente è già in isolamento

La Lega Serie A ha comunicato che il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Dal Pino, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Nella giornata di lunedì lo stesso numero uno della Lega aveva partecipato all'incontro con il ministro dello Sport Spadafora, ma in videoconferenza. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, risultato negativo ad un tampone effettuato lo scorso lunedì, ha deciso comunque di mettersi in isolamento volontario avendo nei giorni precedenti avuto contatti con Dal Pino.

