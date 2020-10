Lazio, Correa si gode la convocazione con l'Argentina: "Felice di poter tornare" - FT

È tornato tra i convocati di Scaloni e ora si gode il momento. Joaquin Correa ha risposto ben volentieri alla chiamata del tecnico dell'Argentina che lo ha preso in considerazione per le partite contro Ecuador e Bolivia valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tramite i propri social il 'Tucu' ha espresso la sua soddisfazione: "Molto felice di poter tornare". Ecco la foto che lo ritrae con l'Albiceleste.

