Lazio, ansia Immobile: oggi il verdetto del Giudice sportivo

Quante giornate di squalifica spettano a Ciro Immobile dopo il rosso rimediato nel match contro l’Inter? Il verdetto del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, arriverà oggi. Dipenderà molto da quanto refertato dall’arbitro Guida. L’attaccante biancoceleste è caduto nella trappola di Vidal. Il cileno lo ha provocato dopo un fallo, Ciro ha reagito toccandogli il viso. Poi la sceneggiata del nerazzurro. Probabile uno stop di tre giornate per condotta violenta. La Lazio spera in uno sconto, al massimo si muoverà di conseguenza facendo ricorso. Con tre giornate di squalifica salterà Samp, Bologna e Torino. Immobile rientrerebbe per Lazio-Juve dell’8 novembre. Ora è in ritiro con la Nazionale, aspetta il verdetto da lì.