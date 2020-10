Lazio, oggi la consegna delle liste: le previsioni in attesa dell'ufficialità

Chiuso il mercato in casa Lazio si pensa ora a consegnare le liste dei 25 per il campionato e la Champions League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ne resteranno fuori in 4, e da qui alla prossima finestra di mercato, si potranno effettuare solamente altri due cambi. Le prime indiscrezioni che trapelano, confermano la presenza di Caicedo, anche se il mercato in Qatar chiude il 25 ottobre. Tuttavia, l'ecuadoriano è sempre molto apprezzato da Inzaghi, il quale ha sempre voluto 4 attaccanti di reparto, e la squalifica di Immobile contro la Samp, non fanno che rendere preziosa la conferma dell'attaccante.

SI SALVA VAVRO – Ha recuperato posizioni Vavro che verrà inserito. È prevalsa la linea societaria, con la volontà di non deprezzare troppo il valore del suo cartellino pagato 10,5 milioni di euro. Resteranno fuori Bastos e Kiyine, non essendo stati piazzati sul mercato e in attesa del pieno recupero anche il capitano Senad Lulic. Inzaghi dovrà scegliere due giocatori da tagliare, uno per il campionato e uno per la ulteriore per la lista Champions League, visto che Strakosha per la Uefa è considerato italiano e non del vivaio. A rischiare sono Djavan Anderson, (con gli esterni che resterebbero solo Fares, Lazzari e Marusic), e Akpra Akpro, che però sta convincendo tutti con le sue prestazioni.

