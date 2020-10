Spadafora: “Format del campionato troppo ottimistico. Sui playoff...”

Tiene ancora banco la questione legata al possibile stop del campionato, dopo il caso Juve-Napoli. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, è tornato sull'argomento in un'intervista: “Lavoriamo tutti affinché questo non avvenga. Ci tengo però a sottolineare come nessuno faccia la stessa vita di un anno fa e che il format del calcio attuale, comprese coppe e Nazionali, è forse troppo ottimistico. Occorre dare delle priorità e non è comprensibile sentire che non c'è spazio per i recuperi. Il mio consiglio è di ragionare anche su scenari diversi perché non sappiamo cosa accadrà e se c'è un pensiero legato ai play off è meglio deciderlo a campionato appena iniziato”.

Lazio, ansia Immobile: oggi il verdetto del Giudice sportivo

Lazio, oggi la consegna delle liste: le previsioni in attesa dell'ufficialità

TORNA ALLA HOME PAGE