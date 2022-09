Leganes, Durmisi: "Dimostrerò di essere il migliore”. E sul passato...

TUTTOmercatoWEB.com

Allo scadere della finestra estiva di mercato Riza Durmisi è volato in Spagna per una nuova esperienza. Il terzino si è trasferito con la formula del prestito al Leganes, club che milita in Secunda Division. L’ex biancoceleste è stato ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi, introdotto dal direttore sportivo Txema Indias che a proposito della trattativa ha affermato: “Abbiamo parlato con Durmisi per giorni, la trattativa con lui era facile, ma doveva parlare con la Lazio. Ha dato la sua parola di voler giocare per il Leganés ed eccolo qui”. Di seguito le prime dichiarazioni del danese: “Sono molto emozionato, ho vissuto un periodo difficile. Non vedo l'ora di giocare e di dimostrare che sono uno dei migliori terzini de LaLiga, ma prima dobbiamo pensare alla squadra. Sono sicuro che cambieremo il trend. Lotteremo per tornare dove meritiamo di essere.Dovrò sfruttare al massimo ogni minuto che l'allenatore mi concederà. Vengo con molta umiltà a lavorare e a giocare. Il livello è molto alto, la categoria è migliorata molto rispetto a qualche anno fa. Ogni partita è come una finale e bisogna sfruttare al meglio le occasioni, perché nessuna è facile. Quando si indossa questa maglia bisogna dare tutto, e credo che daremo una buona risposta"

