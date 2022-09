Midtjylland, Isaksen è certo: “Lazio tra le migliori al mondo. Speriamo di…”

Oltre a Mads Døhr Thychosen, ai canali ufficiali del club, per presentare la sfida ha parlato anche Gustav Isaksen. L’attaccante ha ribadito l’entusiasmo che in queste ore si respira nello spogliatoio all’idea di affrontare e confrontarsi con una squadra di spessore come la Lazio, a livello europeo e non solo. Queste le dichiarazioni: “Queste sono le partite più belle e si sa che è una buona squadra a venire alla MCH Arena. È una squadra più grande di noi e questo significa che possiamo giocare da sfavoriti. Credo sia giusto dire che la Lazio è una delle migliori squadre al mondo e d'Italia, quindi sarà difficile. Credo che se diamo il meglio di noi stessi, possiamo anche giocarcela con loro”. Soffermandosi sul match, ha poi dichiarato: “Dobbiamo essere uniti, perché saremo sicuramente sotto pressione. Quando ci capitano le occasioni, dobbiamo metterle a segno perché con ogni probabilità non ne avremo molte. Il pareggio in campionato ha dato un po' di energia e speriamo di poter cavalcare quest'onda contro la Lazio”

