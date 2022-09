Lazio Women, domani la presentazione del nuovo sponsor: presente Enrico Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sul sito ufficiale della Lazio sono state rese note tutte le informazioni relative al nuovo sponsor della Lazio Women. È programmata per domani la presentazione, presso il centro sportivo di Formello, nel corso di un evento che vedrà la presenza di Enrico Lotito, ds della squadra femminile, della Primavera e del settore giovanile biancoceleste. Ecco ciò che si legge: "Dalla gara di domenica Lazio-Brescia, fino al termine della stagione, lo sponsor troverà posto sulla maglia delle calciatrici biancocelesti, inaugurando un sodalizio tra la S.S. Lazio e Pewex che si svilupperà anche attraverso diverse iniziative di carattere sociale e di formazione professionale. Alla presentazione, in programma venerdì 16 settembre alle ore 15:30 presso il Centro Sportivo di Formello, saranno presenti, oltre ad alcune calciatrici biancocelesti, il Dott. Enrico Lotito, Direttore Generale della Lazio Women, della Primavera maschile e del settore giovanile e il CEO di Pewex Sante Cetorelli. Nel corso dell’evento, inoltre, verrà resa nota una speciale attività di formazione professionale che permetterà ad una calciatrice biancoceleste, attraverso la consegna di una borsa di studio, di partecipare a un percorso di stage formativo per direttore di grandi superfici commerciali. Quest’ultima, peraltro, sarà solamente la prima di molte attività in programma che vedranno la luce grazie alla partnership tra S.S. Lazio e Pewex".

