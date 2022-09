Midtjylland, la carica di Thychosen: “Non vedo l’ora di sfidare la Lazio”

Tra poche ore Midtjylland e Lazio si affronteranno all’MCH Arena, la gara è valida per la seconda giornata di Europa League. C'è curiosità e attesa nel vedere come entrambe le squadre approcceranno alla sfida, i biancocelesti hanno avuto un esordio positivo al contrario dei danesi che sicuramente questa sera saranno spinti dalla voglia del riscatto. Ai canali ufficiali del club, per esprimere le proprie sensazioni sulla partita è intervenuto Mads Døhr Thychosen. Queste le parole del difensore: “È una di quelle partite che si attendono con ansia. Sarà una grande partita e speriamo in una MCH Arena elettrica. Abbiamo lottato tutta la scorsa stagione e l'inizio di questa per entrare nella fase a gironi dell'Europa, quindi è una cosa che non vediamo l'ora di fare. Non vedo l'ora di affrontare la Lazio stasera. Ovviamente dobbiamo essere al top perché altrimenti non abbiamo alcuna possibilità, ma sono fiducioso sul fatto che possiamo fare una buona prestazione”

