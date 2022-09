Cremonese, Dessers: "Lazio forte ma vogliamo la vittoria davanti ai nostri tifosi"

Sarà una trasferta complicata quella che attende la Lazio dopo gli impegni di Europa League. La squadra allenata da Sarri scenderà in campo contro la Cremonese nel match in programma domenica 18 settembre alle 15.00. Tra chi ha voglia di fare bene e mettere la sua firma sulla gara c'è Cyriel Dessers: "All’Olimpico, (contro la Roma, ndr) sono andato vicinissimo a segnare e ho dimostrato di poter fare bene in Serie A. È un calendario tosto, la Lazio è forte ma ora siamo più solidi in difesa e se miglioriamo anche davanti possiamo dare la prima gioia ai nostri tifosi allo Zini", queste le sue parole rilasciate sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.