Lazio, riapre la campagna abbonamenti: tutti i dettagli

Riapre ufficialmente, per la terza volta in stagione, la campagna abbonamenti 2022/23 della SS Lazio. A partire dalle 16:00 di oggi, 15 settembre, sarà possibile acquistare la propria tessera per assistere alle partite casalinghe della Lazio di Maurizio Sarri dagli spalti dell'Olimpico. La società spinge per avere il popolo biancoceleste al proprio fianco. Intanto la tifoseria laziale sta dimostrando grande vicinanza alla squadra, sia nelle gare interne, che nelle trasferte. Ieri c'è stato l'annuncio del club che ha elencato tutte le informazioni necessarie per abbonarsi. Le tessere staccate fino a questo momento sono circa 24.917. Quota 25 mila è vicinissima e potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore.