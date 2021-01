Leicester, il retroscena su Vardy: "Stava per lasciare il calcio per fare l'animatore a Ibiza"

Vardy è ormai una stella del Leicester e con il club inglese ha vinto anche la Premier quando in panchina sedeva mister Ranieri. Eppure l'attaccante stava per intraprendere un'altra strada. A svelare il retroscena Ben Marshall intervistato da un canale Youtube "Undr The Cosh: “Ricordo ancora quando diceva che avrebbe mollato tutto e se ne sarebbe andato. Aveva un'offerta di lavoro per andare a Ibiza a fare l'animatore. Non ne poteva più, ve lo dirà anche lui".

