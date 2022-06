Lewandowski - Bayern, il club insiste ma l'attaccante ha già deciso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Newspix/Image Sport

Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. Il campione è stato chiaro, ha chiesto al club di essere ceduto ma la situazione è abbastanza difficile. Come sottolinea sportface.it, Sky Deutschland sottolinea come il Bayern Monaco starebbe insistendo per la permanenza del polacco in Baviera. L’emittente televisiva ha spiega che mercoledì scorso, il ds Salihamidzic sarebbe volato a Maiorca per incontrare l’attaccante polacco e convincerlo a restare. Lewandowski però ha già deciso: vuole provare assolutamente un’altra esperienza declinando così, ancora una volta, la proposta rinnovo di contratto in scadenza il prossimo anno.