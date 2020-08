Libano, terribile esplosione a Beirut: cause ancora sconosciute - VIDEO

Attimi di terrore a Beirut, in Libano, dove nel pomeriggio una violentissima esplosione ha sconvolto la città e i suoi cittadini. Al momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, le notizie sono ancora confuse. La gravità della situazione è però testimoniata dai tanti video pubblicati sui social network da chi ha ripreso l'accaduto. Stando a quanto scrivono i media locali, potrebbero essere state addirittura due le esplosioni, nella zona del porto. La prima esplosione sarebbe avvenuta in un deposito di fuochi d'artificio, la seconda conseguente è stata quella più grande. Per ora non ci sono stime precise di feriti e possibili morti. Seguiranno aggiornamenti.



