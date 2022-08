Liga al via, Gattuso e Ancelotti ok all'esordio: Ringhio vince in dieci

Fonte: Fabrizio Parascani

ll Valencia di Gattuso davanti al proprio pubblico al Mestalla è riuscita ad avere la meglio sul Girona Fc per una rete a zero realizzata da Carlos Soler al minuto 46' su calcio di rigore. Il tecnico calabrese è partito con il piede giusto nell'esordio in Liga riuscendo a mantenere il vantaggio sulla squadra ospite nonostante l'inferiorità numerica dal 52' causata dall'espulsione del difensore svizzero Eray Comert. Mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha iniziato come ospite dell'Almeria. La squadra di casa ha sbloccato subito la gara al 6' con Largie Ramazani ma i blancos sono riusciti a trovare la parità al 61' con Lucas Vasquez e al 75' hanno completato la rimonta con Alaba che ha trovato la rete dopo un minuto dal suo ingresso in campo.