Liga, come riparte il calcio: tutte le date della ripresa in Spagna

Allenamenti individuali dal 27 aprile, in gruppetti dall'11 maggio e normali sessioni di allenamento dal 18 o dal 25 maggio: queste le proposte contenute in un documento del consiglio superiore dello sport di Spagna, organizzazione governativa, ha mandato al ministero della sanità, per accelerare i tempi di ripresa del campionato di calcio, considerato motivo di prestigio per la Spagna e di importante valore economico. In quattro paginette, il cui contenuto è stato anticipato dall'edizione online del Mundo, il Csd ha messo nero su bianco le preoccupazioni dei vertici sportivi del grande paese iberico di fronte al timore che, a causa della pandemia, possa essere ancora rinviata o peggio del tutto cancellata la stagione 2019-20. E anche l'auspicio che si trovi il modo di tornare prima possibile "alla normalizzazione della vita quotidiana". Nel documento si sottolineano "i benefici politici" che si avrebbero dal ritorno del campionato, il calcio migliorerebbe "la reputazione della Spagna", ricordando che i due "marchi spagnoli più noti a livello internazionale sono il Real Madrid e il Barcellona. La ripresa del campionato spagnolo (uno dei migliori al mondo) avrebbe un impatto positivo sulla nostra reputazione. Allo stesso modo l'individuazione di protocolli di sicurezza ci metterebbe all'avanguardia nel campo della sanità sportiva". A questi elementi, il Csd aggiunge il dato economico: il calcio vale ll'1,4% del pil spagnolo e gli atleti vanno dunque considerati "un bene nazionale", che genera 185mila posti di lavoro diretti e indiretti.