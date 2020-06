Liga, il Real Madrid cala il tris: niente da fare per l'Eibar

Altra giornata di calcio per la Liga. Dopo il pareggio tra Athletic Bilbaio e Atletico Madrid, il Real Madrid è sceso in campo alle 19:30 per affrontare l'Eibar. I blancos riescono a prevalere per 3 a 1. Grande primo tempo per gli uomini di Zidane, meno brillante il secondo. Kroos ha firmato il vantaggio dopo soli 3 minuti, ha raddoppiato Ramos al 30' e poi messo a segno la terza rete Marcelo dopo 7 giri di lancetta. Successivi 45 minuti sottotono per i padroni di casa, l'Eibar è riuscito al 60' a firmare il gol della bandiera. Alla fine, però, sono arrivati i 3 punti. Il Real Madrid continua dunque a inseguire il Barcellona, primo in classifica con 2 punti di vantaggio a quota 61.