Liga | Simeone entra nella storia, ma perde il derby: i dettagli

L'argentino tocca quota 408 panchine con i Colchoneros, ma il derby di Madrid viene vinto dal Real di Carlo Ancelotti...

Diego Pablo Simeone siede sulla panchina dell'Atletico Madrid dal 2012. In quel anno arrivò a vincere l'Europa League risollevando le sorti della squadra e portandola a essere tra le migliori del continente. L'anno scorso toccò le 400 partite nella gara contro l'Elche. Ieri, in una partita assai speciale contro il Real Madrid, l'argentino entra nella storia battendo una leggenda come Luis Aragones. Simeone ha toccato quota 408 panchine in Liga, un traguardo storico nel calcio moderno che vede i tecnici essere sollevati dall'incarico alle prime difficoltà. Per il Cholo in termini di risultato è stato un derby amaro perso per 1-2. Il tecnico sudamericano ha ottenuto 247 vittorie, 95 pareggi e solo 64 sconfitte. Simeone ha vinto la Liga tre volte. La prima da giocatore nella stagione 1995-1996. Le altre due da allenatore nel 2013-2014 e 2021.