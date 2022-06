Ligue 1, Bordeaux retrocesso d'ufficio in terza serie: il motivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bordeaux, ex squadra di Toma Basic, non sta passando un bel periodo. La stagione si è conclusa con la retrocessione in Ligue 2, ma il prossimo anno i girondini giocheranno la National 1 (terza serie del calcio francese). La DNCG, Commissione di controllo dei club professionistici in Francia, ha punito il club per i gravi problemi finanziari che aveva da tempo. La società transalpina era dal 1993 in Ligue 1 e nel corso della sua storia ha vinto il campionato per 6 volte, l'ultima nel 2008/09.