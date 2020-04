Ligue 1 chiusa? Non del tutto. Aulas (pres. Lione): "Possiamo fare i playoff"

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha rilasciato all'agenzia francese AFP la propria idea sul futuro del calcio francese. Come noto, ieri la FFF ha dichiarato chiusa la Ligue 1. Ma la UEFA chiede che i campionati vengano portati a termine - pena possibili penalizzazioni o estromissioni dalle competizioni europee -, per questo Aulas tiene aperta la porta dei playoff per chiudere la stagione. Ecco le sue parole: "Ho dato un’altra lettura alle parole del Primo Ministro. Ho capito che a inizio giugno potremo comunque riprendere ad allenarci. La UEFA vuole completare la Champions e l’Europa League ad agosto, quindi mi chiedo se possa essere opportuno trovare un format che consenta di finire il campionato a luglio e farci trovare pronti ad agosto. Gli altri presidenti hanno ovviamente visioni diverse. Io penso che dobbiamo pensare a tutte le ipotesi possibili per determinare le qualificate alle coppe europee. Non sono sicuro che il campionato sia finito qui: potremmo giocare i playoff ad agosto e rimandare al 15 settembre l’inizio della prossima stagione".

SPADAFORA: "SPAZIO PER QUESTA STAGIONE SEMPRE PIU' STRETTO"

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

TORNA ALLA HOMEPAGE