Lille, l'esonero di Bielsa ti costa caro: la situazione

Il club francese del Lille è stato condannato dalla Corte d'appello di Douai a pagare due milioni di euro al suo ex allenatore Marcelo Bielsa, licenziato nel dicembre 2017, a causa di una "clausola paracadute" che lo tutelava in caso di licenziamento, anche per giusta causa. Bielsa, già allenatore della Lazio per pochi giorni nel 2016, aveva chiesto un risarcimento di 19 milioni. In primo grado, nel luglio 2021, il tribunale del lavoro di Lille aveva respinto tutte le richieste del 68enne allenatore argentino. Ingaggiato all'indomani dell'acquisizione del club da parte dell'imprenditore ispano-lussemburghese Gérard Lopez all'inizio del 2017, Marcelo Bielsa era stato esonerato dopo 13 partite, con il Lille penultimo in Ligue 1. Ma il pre-contratto firmato tra i club e l'allenatore il 14 febbraio 2017 conteneva una clausola cosiddetta "paracadute", secondo la quale "se la società (...) avesse per qualsiasi motivo fermato il tecnico nell'esercizio delle sue funzioni", avrebbe dovuto "risarcirlo con l'intero pagamento di di quanto indicato" nel contratto. Ma la Corte d'Appello ha ridotto significativamente l'importo deducibile dalla clausola, e ha valutato in due milioni di euro il danno subito da Bielsa. (ANSA).