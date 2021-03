Lione, De Sciglio punge la Juve: “In Italia avevo perso il piacere di giocare”

Mattia De Sciglio, terzino in prestito al Lione dalla Juventus, è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com per raccontare le difficoltà vissute in Italia prima del trasferimento in Francia: "In Italia non mi divertivo più. Le critiche le ho accusate tanto il primo anno al Milan. Sai, un ragazzo giovane non è abituato. Poi ho imparato anche a fregarmene, altrimenti non ce l’avrei mai fatta. Però avevo perso il gusto di praticare questo sport. In Italia in un attimo si costruiscono castelli, e in ancor meno tempo si distruggono. Questa è la nostra mentalità purtroppo. Venire in Francia è quindi stata anche una scelta per ritrovare quel piacere che avevo perso”.