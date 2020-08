LLSV ep. 0 - I tifosi attendono la Lazio ad Auronzo - FOTO

LLSV - Tutto pronto ad Auronzo di Cadore per l'arrivo della Lazio di Simone Inzaghi. Sistemati gli ultimi problemi tecnici e burocatici, i biancocelesti sono in viaggio alla volta del Veneto. Un ritiro diverso spostato in avanti di circa un mese a causa del coronavirus, ma comunque suggestivo ed emozionante. Nonostante il periodo sono tanti i tifosi della Lazio che sono volati sotto le Tre Cime di Lavaredo per incoraggiare Immobile e compagni.Ci avete scritto in tanti a cominciare da Claudia che con il marito e i due figli, tutti vestiti rigorosamente a tinte biancocelesti, non vedono l'ora che la Lazio arrivi. Cosa dire poi del piccolo Lorenzo, immortalato davanti allo striscione di benvenuto per la società capitolina.

Ricordatevi che "La Lazio Siete Voi speciale ritiro" è la serie che ogni giorno racconterà una storia che vede voi sostenitori delle aquile assoluti protagonisti. Per finire sul nostro sito basta raccontare la vostra esperienza ad Auronzo in un messaggio alla nostra pagina Instagram. Le migliori saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri social. In alternativa basterà fermare i nostri inviati allo Zandegiacomo. Il ritiro è pronto a partire e, covid permettendo, i protagonisti sarete ancora voi.