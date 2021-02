Lnd, Sibilia rieletto presidente: rimarrà in carica per quattro anni

Cosimo Sibilia è stato rieletto alla guida della Lega Nazionale Dilettanti per il quadriennio 2021-24. A votare il candidato unico sono stati 73 delegati su 87 aventi diritto al voto (14 gli astenuti), presenti all'assemblea ordinaria elettiva della Lnd in corso all'Hilton Airport Rome di Fiumicino. "Ci batteremo fino alla fine per contrastare la legge dello sport che così concepita darebbe il colpo di grazia al calcio dilettantistico", "fondato su circa 9 mila società e mezzo milione di tesserati" che "con questa legge rischiano di non iscriversi ai campionati". Ha dichiarato Sibilia al momento della rielezione, e ha specificato che "prioritario sarà in primo luogo il tema della legge sullo sport proposta dal governo in carica fino a pochi giorni fa. Abbiamo espresso ferma contrarietà in merito all'abolizione del vincolo sportivo nei termini prospettati dal governo, in quanto rappresenta una grave minaccia per le nostre società, che così rischiano di non poter programmare le loro attività di investimento e valorizzazione dei giovani".