LOL | Fedez spopola su Amazon: dal fenomeno "Lillo" all'Ehi di Elio: il meglio

Il nuovo programma di Fedez, Lol, ha spopolato su Amazon Prime. Un comedy show che ha saputo calamitare le attenzioni di milioni d'italiani e che anche sui social ha avuto una cassa di risonanza incredibile. Creato da Hitoshi Matsumoto, questo programma che ha visto il suo esordio in Giappone, è stato caldeggiato da Amazon in Messic, Australia e successivamente anche in Germania, Spagna e Italia. A recepire le potenzialità di LOL: Chi ride è fuori è stato Fedez, cantante e marito di Chiara Ferragni, al quale è stata affidata la conduzione insieme a Mara Maionchi.

LOL: Chi ride è fuori , di cosa parla?

Uno show molto semplici con 12 comici chiusi per 6 ore all'interno di un teatro. Chi ride è ammonito. Chi ride due volte è fuori, espulso. Sono passibili di ammonizione anche smorfie volte a trattenere la risata e sorrisi. Fra i comici presenti Frank Matano, Ciro e Fru dei The Jackal, Pintus, Katia Follesa, Caterina Guzzanti, Elio e molti altri.

I tormentoni, alert spoiler

Tormentone di questa edizione di LOL sicuramente l'Ehy Ehy Ehy di Elio con il quale il cantante ha di fatto eliminato Frank Matano, il "robot" trapanatore di Ciro e infine il "So' Lillo" del comico famoso per il duo Lillo & Greg e qui capace di creare dal nulla un personaggio virale: il supereroe Posaman.

The best

Su Youtube circola già una versione "The best", per riviversi alcuni dei migliori momenti di LOL: Chi ride è fuori. Il vostro preferito qual è stato?