Lotito non solo presidente e senatore, la sua rivelazione: "Vorrei comprarmi un giornale"

Claudio Lotito, Senatore della Repubblica, presidente della S.S.Lazio e editore? Probabile, in un futuro anche non troppo lontano. A rivelarlo è Il Fatto Quotidiano attraverso un'intervista proprio al patron biancoceleste. "Mi piacerebbe molto, vorrei comprarmi un giornale. I giornali di carta moriranno a breve, ma sui siti si possono fare grandi cose. Il Foglio mi piacerebbe molto". Queste le parole di Lotito, che dopo aver descritto gli onori della storia della testata, descrive l'idea di rilevarla come "una grande operazione culturale".

L'articolo del Fatto Quotidiano svela anche le mosse del presidente laziale: non ha fatto un'offerta all'editore de Il Foglio (Valter Mainetti), poiché non ha ancora analizzato la situazione societaria e le copie vendute. Mainetti inoltre è un suo amico ventennale. "Non farei il socio, ma il proprietario". Incalzato dal giornalista che gli chiede se comprare un giornale da parte di un senatore di Forza Italia possa essere un conflitto di interessi, Lotito risponde: "Se volessi influenzare le scelte politiche sarebbe molto più intelligente comprarmi un’agenzia di stampa. Io non comprerei in prima persona: lo farei fare a qualcuna delle mie società. Non in quanto Claudio Lotito, senatore della Repubblica di Forza Italia. Io lo farei per rendere edotte le persone".

Infine, il patron chiude con un'ulteriore rivelazione: non starebbe solo pensando ad acquisire Il Foglio. C'è un'altra testata che lo "affascina", La Verità di Maurizio Belpietro, anche se ammette di preferire il primo.