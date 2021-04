Luca Marchetti (Sky): “In Italia solo tre club non sono indebitati”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ha commentato il flop della Superlega che ha visto coinvolte ben tre squadre italiane (Inter, Milan e Juve): "Superlega? Più clamoroso che si sia eclissata piuttosto che si sia palesata. Il bilancio della Juve 3 anni fa era positivo poi hanno fatto il passo più lungo della gamba con Ronaldo. Ci sono club che sono messi peggio come il Real Madrid e il Barcellona. Ovviamente chi ha più debiti ha più acqua alla gola e ha bisogno della Superlega. Se si continua a spendere senza un perché non rappresenta la soluzione. In Italia sono quasi tutte indebitate tranne Napoli, Lazio e forse Atalanta".