Luigi Sartor arrestato: l’ex Roma e Inter coltivava una serra di marijuana

L'ex calciatore di Roma, Juventus, Inter e Parma, Luigi Sartor è stato arrestato venerdì scorso dopo che la Guardia di Finanza ha scoperto che, insieme ad un altro quarantaseienne, coltivavano una serra di marijuana. Come riporta la Gazzetta di Parma le forze dell'ordine già da tempo avevano messo sotto controllo il casolare in cui i due avevano l'attività che si trova a Lesignano Palmia, piccola frazione del parmense. L'ex calciatore si trova ora agli arresti domiciliari e davanti al giudice nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sartor nel 2011 finì anche al centro della vicenda legata al Calcioscommesse partita dalla Procura di Cremona, indagine caduta in prescrizione nel 2019.

