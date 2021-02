Morrison: "Derubai Rooney per portare a cena fuori la mia famiglia"

Non smette di far parlare di sè Ravel Morrison. L'inglese, dotato di grandi qualità tecniche ma un carattere difficile da gestire, è l'ennesimo talento incompiuto. Passato anche alla Lazio ma senza lasciare il segno, l'ultima avventura in Olanda con l'ADO Den Haag non è andata molto meglio. Durante una live social, il centrocampista ha ricordato un aneddoto molto particolare: "Ovviamente il mio stipendio era quello di un calciatore delle giovanili, ero ancora un ragazzino.Rivendendo un paio di scarpini riuscivo a fare 250 sterline, se ne prendevo due ne avrei fatti 500. Così potevo portare la mia famiglia al ristorante cinese o a qualcosa di simile. Voi avevate 30 paia di scarpini. Io non volevo fare del male a nessuno, ma quando ho visto che a te o a Rooney ne consegnavano venti o trenta paia alla volta, ho pensato che prenderne uno per mettere un po’ di cibo sul tavolo a casa mia non sarebbe stato un problema ".

