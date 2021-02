Calciomercato Lazio, contatti tra il Dortmund e Strakosha. E ai tedeschi piace un altro "italiano"...

"Penso che il Borussia Dortmund sia un grande club. Ha una grande squadre giovane e di talento". Così si era espresso Thomas Strakosha nell'intervista rilasciata in Germania qualche giorno fa. Ora la situazione sembra aver subito già un'evoluzione: secondo Sky ci sarebbero stati i primi contatti tra i dirigenti tedeschi e l'entourage del portiere, sotto contratto nella Lazio fino al 2022. L'albanese sostituirebbe Roman Bürki e Marwin Hitz, che ultimamente si sono distinti per un aumento degli errori e tanti gol subiti. Il profilo di Strakosha, tuttavia, non sembra essere l'unico finito nel mirino del club giallonero: un altro nome preso in considerazione è quello di Dragowski, legato alla Fiorentina da un contratto che scadrà nel 2023.

