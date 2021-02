Champions League, Capello: "Il Bayern è la più forte, ma se la Lazio..."

Tra poco più di una settimana la Lazio affronterà il Bayern Monaco in una super sfida valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Una gara proibitiva, ma per Fabio Capello non del tutto. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Il Bayern Monaco è la squadra più forte che ci sia. Per sistema di gioco, abilità sulle palle inattive, attenzione, umiltà. La Lazio può contare però su un buon palleggio: se supera il pressing dei tedeschi, è in grado di metterli in difficoltà ".

