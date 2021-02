Bayern Monaco, Rummenigge: "Guai a sottovalutare la Lazio"

In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, Karl Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato in vista della sfida di Champions tra i bavaresi e la Lazio, in programma il 23 febbraio: "Il Bayern non sottovaluterà la Lazio. Siamo i favoriti essendo i campioni in carica, ma ma vedendoli contro il Dortmund e contro l'Inter ci siamo accorti che i biancocelesti non sono affatto da sottovalutare ".

Lazio, cercasi stabilità in difesa: per Inzaghi è un rompicapo

Lazio, De Martino: "Sconfitta che va analizzata, ma il campionato è lungo. Sugli episodi dico..."

TORNA ALLA HOME PAGE