Lazio, cercasi stabilità in difesa: per Inzaghi è un rompicapo

Con 30 gol subiti in stagione, il problema della Lazio in difesa è ben noto ormai da tempo: e nella sconfitta a San Siro con l'Inter la questione è stata accentuata. La scelta tattica di Inzaghi contro i nerazzurri è stata forse troppo spregiudicata, basti vedere i dati relativi ai palloni giocati da difensori della Lazio, (Acerbi 124 e Patric 118), più di ogni calciatore della squadra di Conte. I biancocelesti però, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si sono esposti troppo al contropiede di Lukaku e compagni, rischiando in tante, forse troppe occasioni.

TERZETTO – Inzaghi per ragioni dovute al Covid e infortuni ha schierato il trio difensivo titolare, (Acerbi, Luiz Felipe e Radu), in sole 7 occasioni, raccogliendo 4 vittorie, 3 pareggi e incassando solo 4 gol. In 30 partite ufficiali il tecnico ha dovuto cambiare ben 14 volte il terzetto arretrato, non avendo quasi mai di fatto a disposizione i tre titolari. Patric viene preferito per la capacità di costruzione quando non c'è Luiz Felipe, Hoedt non ha quella rapidità nel proporsi sulla fascia sinistra in fase offensiva, (cosa che fa spesso Acerbi). Musacchio, l'ultimo arrivato, è più marcatore che regista arretrato, per questo il mister piacentino ha spesso arretrato Parolo. Insomma, in attesa del ritorno di Luiz Felipe previsto per fine marzo, Inzaghi dovrà cercare di trovare un equilibrio tattico difensivo che gli garantisca la qualità nell'impostazione, ma anche la copertura indispensabile.

