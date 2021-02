Champions League, '433' fa scattare il countdown: Immobile tra Messi e Salah - FOTO

"24 ore al ritorno della Champions League". Così scrive il portale sportivo '433' alla vigilia di alcune gare d'andata degli ottavi della competizione. La grafica, messa a punto per l'occasione, vede i principali protagonisti delle squadre ancora in lizza per la vittoria finale mettere la propria tenda in un particolarissimo accampamento. Tra i grandi d'Europa, non manca Ciro Immobile. L'attaccante, che rappresenta la Lazio, è stato messo accanto, tra gli altri, a Salah, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.

Bayern Monaco, pari in rimonta sotto la neve: quanta sofferenza contro l'Arminia Bielefeld

Oddi su Inter - Lazio: "Cambi sbagliati, Parolo non può fare il difensore"

TORNA ALLA HOMEPAGE