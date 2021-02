Oddi su Inter - Lazio: "Cambi sbagliati, Parolo non può fare il difensore"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per parlare di Lazio: "La Lazio nel primo tempo con l'Inter non mi ha entusiasmato. Poi ho visto sostituzioni strane. Parolo non può fare il difensore, avendo poi comprato appena un difensore come Musacchio. Non vorrei che con le sei vittorie la Lazio si sia montata la testa, non è che puoi vincere giocando anche con le seconde linee. L'Inter ha giocato bene in difesa, con Barella che ha contenuto Luis Alberto. La Lazio non ha fatto male, ma alla fine non ha mai tirato in porta".