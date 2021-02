Bayern Monaco, pari in rimonta sotto la neve: quanta sofferenza contro l'Arminia Bielefeld

Succede di tutto all'Allianz Arena di Monaco tra il Bayern e l'Arminia Bielefeld, club che al momento è terzultimo in Bundesliga. Gli ospiti infatti giocano un primo tempo da incorniciare e passano in vantaggio prima con la rete di Vlap e poi raddoppiano con Pieper. I padroni di casa, che sono passati dal caldo del Qatar alla neve di Monaco, nella ripresa trovano il giusto slancio e riaprono il match con la rete di Lewandowski. Gioia che dura poco, esattamente sessanta secondi prima che Gebauer firmi la rete del 1-3. La gara sembra essere indirizzata ma la squadra di Flick non molla e accorcia nuovamente con Tolisso e riesce a pareggiare con il centro di Alphonso Davies. I bavaresi riacciuffano la gara e salgono così a quota 49 punti mantenendo cinque punti di vantaggio sul Lipsia secondo.

LAZIO, L'ALLENAMENTO DI SCARICO A FORMELLO

INTER - LAZIO, L'INVITO SOCIAL DI MILINKOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE