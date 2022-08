Luiz Felipe non giocherà la prima partita col Betis: il motivo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quasi un mese fa Luiz Felipe diventava ufficialmente un giocatore del Betis Siviglia. La sua ultima partita giocata all'Olimpico con la maglia della Lazio ha avuto un finale molto particolare per il giocatore che ha salutato con emozione i tifosi sugli spalti. Il difensore non è stat ancora tesserato dalla società biancoverde, situazione che non gli permette attualmente di giocare in una competizione ufficiale. L'italo-brasiliano inoltre non potrebbe comunque giocare la prima sfida della stagione contro l'Elche poichè squalificato nell'ultimo match giocato con la Lazio contro l'Hellas Verona nello scorso campionato. Se il Betis riuscisse a registrarlo prima della partita contro l'Elche, il calciatore potrà debuttare già contro il Maiorca.