Maiorca, Muriqi: "Sono contento del gol ma dobbiamo lottare"

Vedat Muriqi si è reso ancora protagonista con il suo Maiorca. Arrivato con il desiderio di riscattarsi dopo le due stagioni deludenti con la Lazio, il kosovaro ha fin qui collezionato contro il Cadice, Atletico Bilbao e infine ieri, contro il Betis 2 gol e 2 assist. Un avvio sorprendente per il centravanti della squadra spagnola con ieri che non è riuscito a risultare decisivo, in quanto il gol del pareggio si è vanificato con la rimonta del Betis firmata da Willian Josè. Al termine del match, come riporta rcdmallorca.es, Muriqi si è detto dispiaciuto della vittoria mancata e del rigore concesso agli avversari nel finale: "Oggi non meritavamo di perdere. Avremmo potuto prendere un punto contro un avversario difficile come il Betis. Il rigore è stato un peccato. Dobbiamo continuare a lottare. Sono contento del gol, ma voglio che serva per fare punti".