Manchester City, che festa per il titolo! Magazziniere scivola in mutande - VIDEO

E' grande festa in casa Manchester City che ieri sera ha conquistato l'ottava Premier League della sua storia. Un finale al cardiopalma per De Bruyne e compagni sotto di due reti fino a un quarto d'ora dal termine del campionato. In 5 minuti Gundogan e Rodri la ribaltano consegnando il titolo a Guardiola. Scatenati negli spogliatoi gli uomini dello staff del tecnico spagnolo. E' diventato virale sul web un video di un magazziniere dei Citizens, peraltro sosia di Pep, in mutande mentre scivola sul pavimento con la pancia. Una gioia troppo importante per tutti, anche per i protagonisti che non ti aspetti.