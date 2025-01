Manchester City, Guardiola velenoso: "Grazie per la vostra preoccupazione, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera, in attesa di ben 18 partite in contemporanea, il Manchester City corre il serio rischio di uscire dalla Champions League. Molto dipenderà anche dal risultato contro il Brugge all'Etihad Stadium, come sa bene anche Pep Guardiola che ha risposto ad una domanda secca su questa possibilità: "Grazie per la vostra preoccupazione se dovessimo uscire - ha risposto in maniera pungente lo spagnolo -. Ma potete preoccuparvi dopo la partita e io vi risponderò. Se mi sembra che il City abbia fatto un'inversione di tendenza nel suo stato di forma? No, non ancora. Perché sono solo poche partite".