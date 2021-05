Manchester City, il presidente pagherà la trasferta ai tifosi per la finale di Champions

Bellissimo gesto dello sceicco Mansour. Il proprietario del Manchester City pagherà l'aereo spese di trasferimento ai propri tifosi che andranno in trasferta per la finale di Champions League contro il Chelsea, in programma il 29 maggio a Oporto. A dare la notizia è proprio Mansour che ha dichiarato: "Pep e la squadra hanno vissuto una stagione così straordinaria e il raggiungimento della finale di Champions League dopo un anno molto impegnativo rappresenta un momento davvero storico per il Club. È quindi incredibilmente importante che il maggior numero possibile di fan abbia l’opportunità di assistere a questa partita speciale. Soprattutto quelli che hanno sostenuto il Manchester City nei momenti buoni e cattivi per così tanti anni”.