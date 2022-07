Manchester United, schiacciato il Melbourne Victory in amichevole: in gol un ex Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Manchester United si prepara alla nuova stagione in Australia. Dopo aver battuto il Liverpool in amichevole a Bangkok, i Red Devils si sono spostati nella terra dei canguri. Lì hanno affrontato il Melbourne Victory vincendo 4-1. L'unico gol dei padroni di casa è stato segnato da un ex giocatore della Lazio, Chris Ikonomidis. L'australiano ha giocato nella Primavera laziale vincendo 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana insieme a Simone Inzaghi. Su Instagram l'attaccante ha festeggiato la rete scrivendo: "Grazie a tutti per aver creato un'atmosfera elettrica l'altra sera".