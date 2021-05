Manchester United, Solskjaer: "Con la Roma non è già fatta, vogliamo vincere"

Domani sera il Manchester United sarà ospite della Roma allo stadio Olimpico per la semifinale di ritorno di Europa League. Dopo il 6-2 dell'andata Solskjaer non ha voluto abbassare la guardia. Queste le parole del tecnico dei 'Red Devils' in conferenza stampa: "Vogliamo vincere la partita e giocare una bella partita. Vogliamo migliorare e non siamo ancora a quel livello di dover difendere il risultato. Faremo un paio di cambiamenti rispetto all’andata ma non è già fatta. Non siamo in finale. Qualche anno fa la Roma ha rimontato il Barcellona".