Marani: “Non c’è una Lazio B, le alternative di Inzaghi non sono all’altezza”

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha commentato la gara tra Bologna e Lazio concentrandosi in modo particolare sulla situazione in casa biancoceleste: "Non esiste una Lazio B, le alternative di Inzaghi non si sono dimostrate all'altezza. I biancocelesti hanno fatto le striscie di vittorie solo quando la Champions era ferma. Match con il Torino? Forse per la Lazio è meglio se la rinviano così può recuperare qualche energia".