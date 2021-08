Marianella: "Lazio e Napoli devono provare a vincere l'Europa League"

Sono stati sorteggiati i gironi di Europa League, la Lazio ha scoperto le sue avversarie in questa competizione che saranno Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray. Maurizio Sarri in conferenza stampa non si è sbilanciato sugli obiettivi della squadra nel torneo, ma secondo Massimo Marianella sia i biancocelesti che il Napoli devono provare ad arrivare fino in fondo: "Credo che entrambe proveranno a vincerla" - ha detto negli studi di Sky Sport - "L’Europa League e la Conference League sono due trofei che possiamo sperare di portare in Italia. Quest'anno è un'Europa League più bella e Napoli e Lazio devono provare a vincerla.

SULLA LAZIO - "Ha un roster corto per essere competitiva sui due fronti. L’anno scorso in Champions ha ottenuto risultati straordinari, ha battuto il Borussia Dortmund ma ha perso un’occasione. La sensazione è che manchi sempre quel giocatore in più, anche quest’anno so che è interessata a Kostic ma solo lui non basta per puntare ad arrivare fino in fondo. Felipe Anderson è un ritorno affascinante ma l’ultimo anno e mezzo è stato negativo. La speranza è che la maglia della Lazio lo riporti ai suoi livelli".

IL GIRONE - Dopo il sorteggio Marianella ha commentato le avversarie della Lazio: "È andata maluccio. Il Marsiglia è la squadra più difficile, ci sono giocatori importanti come Payet. Ha una sua struttura, recupereranno anche Milik dall’infortunio e le idee dell’allenatore sono buone. Potenzialmente può vincere il torneo".