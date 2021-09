Mario Draghi scherza con Jacobs: "Non volevo disturbarti con quella chiamata dopo la vittoria..."

Immagini che hanno fatto il giro del mondo quelle della vittoria di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il velocista italiano, poco dopo l’oro nel salto in altro firmato da Tamberi, ha infatti tagliato per primo il traguardo dei 100 metri piani diventando il primo italiano a vincere in questa specialità.

Dopo la gara Jacobs ha ricevuto la chiamata del premier Mario Draghi e anche in questo caso le immagini hanno spopolato con un Marcell decisamente emozionato e incredulo. Nella giornata di ieri a Palazzo Chigi si è tenuto l’incontro con gli atleti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi e Draghi è tornato a scherzare sull’argomento...

QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.