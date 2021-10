Marsiglia, Saliba: "Cercheremo di battere la Lazio in casa"

Non si va oltre lo 0-0 allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio si divide la posta in palio con l'Olympique Marsiglia in Europa League a seguito di molte occasioni da gol sprecate sottoporta. Al termine del match, il difensore della squadra francese William Saliba ha commentato così ai microfoni di RMC Sport il pareggio odierno: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Abbiamo sofferto abbastanza negli ultimi dieci minuti, ma siamo stati solidi. Cercheremo di battere la Lazio in casa. Ci restano tre partite, cercheremo di vincerle tutte e tre. Dovremo iniziare a vincere se vogliamo qualificarci".