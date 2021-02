Marsiglia, Villas-Boas "sospeso" dopo le dichiarazioni in conferenza stampa

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Non sono di certo passate inosservate le dichiarazioni del tecnico del Marsiglia Villas-Boas. La società ha preso subito provvedimenti in merito sospendendo il tecnico. Questo il comunicato: "Questa decisione cautelativa è diventata inevitabile data la recente ripetizione di azioni e atteggiamenti che danneggiano gravemente il Marsiglia e i suoi dipendenti, che lo difendono quotidianamente. I commenti fatti oggi in conferenza stampa a proposito del direttore generale Pablo Longoria, sono inaccettabili. Il suo eccezionale lavoro non può essere messo in discussione, anzi è stato accolto con favore da tutti in questa finestra di mercato invernale segnata da una crisi senza precedenti".

Continua il periodo difficile in casa Marsiglia. Dopo la protesta dei tifosi nel centro sportivo del club, adesso un altro imprevisto in panchina. Alla vigilia del match di Ligue 1 contro il Lens, il tecnico André Villas-Boas ha presentato le sue dimissioni. L'allenatore portoghese si è detto contrario alle decisioni prese dalla società in questa sessione di calciomercato, in particolare sull'acquisto di Ntcham dal Celtic. Queste le sue parole: "Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dal Marsiglia, neanche i soldi. Ntcham è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie".