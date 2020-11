Mattei: "Laboratorio unico necessario per evitare polemiche"

Ai microfoni di Radiosei, il noto giornalista Rai Stefano Mattei ha parlato del caos tamponi: "La scelta del laboratorio unico è tardiva e necessaria per evitare tante polemiche che dovevano essere evitate. L'UEFA, in tal senso, c'ha visto giusto, noi siamo arrivati dopo. E' evidente che il Covid ha generato una crisi economica incredibile, posso capire che inizialmente i club abbiano voluto limare i costi, ma ora il passaggio ad un laboratorio singolo è inevitabile. Ora i club dal punto di vista economico saranno ancora più in affanno. Ricordo che l'ultima rata della scorsa stagione dei diritti tv ancora non è stata saldata. L'indebitamento è di quasi 800 milioni di euro per l'intera serie A, il più forte credo sia di Roma e Milan, sono i club più in difficoltà ma in proporzione, rispetto a quanto incassano, anche altri club sono in difficoltà. Il fondo non è stato ancora toccato, anche perchè molti club continueranno a spendere in perdita. Gli stipendi vanno pagati, le società stanno cercando di arrivare fino all'ultimo giorno possibile per evitare sanzioni"